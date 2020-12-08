Испания с марта будет пускать туристов без теста на COVID-19

Фото: в Испанию можно будет свободно поехать уже в марте (freepik)

Для поездки в Испанию уже в марте не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Власти страны представили программу для привлечения туристов - гостям будут предоставлять актуальную информацию о стране и советы по безопасности.

Об этом сообщает местное издание The Local.

Испанские органы власти в сфере туризма надеются, что до прихода весны удастся отказаться от предоставления негативного теста на COVID-19, сделанного менее чем за 72 часа до поездки. Сейчас он является обязательным для поездки.

Национальное туристическое агентство Испании Turespaña представит новую кампанию "безопасное путешествие". Она поможет привлечь туристов в страну, предоставив им актуальную информацию и советы по безопасности.

Кампанию представил 3 декабря министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото и генеральный директор Национального совета по туризму Turespaña Мигель Санс.

"С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и сделать вклад в формирование уверенности у туристов в том, что они снова приедут в нашу страну", - сказал Марото.

Кампания обойдется примерно в 2 миллиона евро. Планируется, что она будет продолжаться, пока принимаются меры по профилактике коронавируса.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

РБК-Украина писало, что, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы в интервью агентству, Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину против коронавируса.