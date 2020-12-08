Іспанія з березня пускатиме туристів без тесту на COVID-19

Фото: в Іспанію можна буде вільно поїхати вже у березні (freepik)

Для поїздки в Іспанію вже у березні не потрібно буде здавати тест на коронавірус. Влада країни презентувала програму для приваблювання туристів - гостям надаватимуть актуальну інформацію про країну та поради з безпеки.

Про це повідомляє місцеве видання The Local.

Іспанські органи влади у сфері туризму сподіваються, що до приходу весни вдасться відмовитись від надання негативного тесту на COVID-19, сделанного менш ніж за 72 години до поїздки. Зараз він є обов’язковим для поїздки.

Національне туристичне агентство Іспанії Turespaña представить нову кампанію "безпечна подорож". Вона допоможе привабити туристів в країну, надавши їм актуальну інформацію та поради з безпеки.

Кампанію представив 3 грудня міністр промисловості, торгівлі та туризму Реєс Марото та генеральний директор Національної ради з туризму Turespaña Мігель Санс.

"За допомогою цієї кампанії ми хочемо позиціонувати туристичний бренд Іспанії як фактор, що впливає на безпеку подорожей, і зробити внесок у формування впевненості у туристів в тому, що вони знову приїдуть в нашу країну", - сказав Марото.

Кампанія обійдеться приблизно в 2 мільйони євро. Планується, що вона триватиме, поки вживаються заходи з профілактики коронавірусу.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти будуть відбуватися по вівторках і суботах.

РБК-Україна писало, що, за словами МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю агенції, Україна не залишиться у кінці світової черги на вакцину проти коронавірусу.