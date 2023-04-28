Іспанія хоче, щоб ЄС посилив контроль за дотриманням санкцій проти Росії, - Reuters

"Міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера направить листа до Європейської комісії вже наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що про це стало відомо наступного дня після того, як виконавчий директор іспанської енергетичної компанії Repsol заявив, що російське дизельне паливо, як і раніше, надходить до Європи через треті країни.

Пропозиція Іспанії вимагатиме, щоб порти, нафтопереробні заводи та експортери включали всі елементи постачання, включаючи обсяг та дату. Це має бути гарантією, що імпорт, що прибуває на територію ЄС, не підпадає під жоден із затверджених пакетів санкцій.

Іспанія вже посилила перевірки імпортних документів, але поки що не виявила жодних доказів імпорту російського дизельного палива.