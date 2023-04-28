ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испания хочет, чтобы ЕС ужесточил контроль за соблюдением санкций против России, - Reuters

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 19:42
Испания хочет, чтобы ЕС ужесточил контроль за соблюдением санкций против России, - Reuters Фото: Министр энергетики Испании Тереза Рибера (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для определения источника импорта энергоносителей в Европу, чтобы обеспечить соблюдение санкций в отношении российского экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Министр энергетики Испании Тереза Рибера направит письмо Европейской комиссии уже на следующей неделе", - говорится в материале.

Reuters пишет, что об этом стало известно на следующий день после того, как исполнительный директор испанской энергетической компании Repsol заявил, что российское дизельное топливо по-прежнему поступает в Европу через третьи страны.

Предложение Испании потребует, чтобы порты, нефтеперерабатывающие заводы и экспортеры включали все элементы поставки, включая объем и дату. Это должно быть гарантией, что импорт, прибывающий на территорию ЕС, не подпадает ни под один из утвержденных пакетов санкций.

Испания уже усугубила проверки импортных документов, но пока не выявила никаких доказательств импорта российского дизельного топлива.

Напомним, что в Испании призвали ЕС прекратить импорт российского дизтоплива из-за третьих стран.

Испания уже доставила первые шесть танков Leopard 2A4 в Польшу. Далее эти танки должны быть доставлены в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Испания Евросоюз Санкции против России
NEWS
Ракетный удар по Умани: найдено тело еще одного ребенка
Ракетный удар по Умани: найдено тело еще одного ребенка
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина