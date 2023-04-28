Испания хочет, чтобы ЕС ужесточил контроль за соблюдением санкций против России, - Reuters

Испания будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для определения источника импорта энергоносителей в Европу, чтобы обеспечить соблюдение санкций в отношении российского экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Министр энергетики Испании Тереза Рибера направит письмо Европейской комиссии уже на следующей неделе", - говорится в материале.

Reuters пишет, что об этом стало известно на следующий день после того, как исполнительный директор испанской энергетической компании Repsol заявил, что российское дизельное топливо по-прежнему поступает в Европу через третьи страны.

Предложение Испании потребует, чтобы порты, нефтеперерабатывающие заводы и экспортеры включали все элементы поставки, включая объем и дату. Это должно быть гарантией, что импорт, прибывающий на территорию ЕС, не подпадает ни под один из утвержденных пакетов санкций.

Испания уже усугубила проверки импортных документов, но пока не выявила никаких доказательств импорта российского дизельного топлива.