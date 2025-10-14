ua en ru
Іспанія готова повністю відмовитися від російського газу на користь американського

Іспанія, Вівторок 14 жовтня 2025 13:56
Іспанія готова повністю відмовитися від російського газу на користь американського Фото: Іспанія повністю відмовиться від російського газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Іспанська газова компанія Enagas готова припинити використання російського скрапленого природного газу (СПГ) вже до 2027 року. Обсяги замістять газом зі США.

Про це заявив генеральний директор компанії Артуро Гонсало, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю агентству Reuters.

Європейський Союз обговорює план поступової відмови від імпорту російської нафти і газу до січня 2028 року, а також можливу заборону на російський СПГ з 2027 року.

Ці заходи спрямовані на скорочення доходів Кремля, які використовуються для фінансування війни проти України.

Європа може прискорити енергетичні санкції

За словами Гонсало, інфраструктура Enagas дає змогу відмовитися від російського газу вже 2027 року. "Я розумію, що Європі потрібно підвищувати рівень амбіцій у санкціях проти Росії", - сказав він.

Глава компанії підкреслив, що Іспанія "технічно готова працювати без російського газу". Він зазначив, що газові оператори вже використовують систему сертифікації для відстеження походження поставок СПГ.

Контроль походження газу

Enagas вимагає, щоб компанії-доставщики вказували походження вантажів, які вивантажуються в Іспанії. Ці дані звіряються із супровідними документами і проходять митні перевірки.

Згідно з проектом документа Євросоюзу, імпортери будуть зобов'язані надавати докази країни походження газу до його прибуття в Європу. Національні органи зможуть вимагати додаткову інформацію за контрактами поставки.

Винятки та альтернативи

Нові вимоги не поширюватимуться на країни, які поставили в ЄС понад 5 млрд кубометрів газу за минулий рік. Таким чином, американський СПГ потрапить під виняток.

"Коли поставки СПГ з Росії припиняться, значну їхню частину замінить американський газ", - додав Гонсало. Він наголосив, що ринок скрапленого газу досить гнучкий, щоб компенсувати втрати.

ЄС готує рішення про повну відмову від російського палива

Країни Євросоюзу планують затвердити поетапну відмову від імпорту російської нафти і газу вже наступного тижня. Після цього документ обговорюватиметься з Європейським парламентом.

Окремо ведуться переговори щодо санкцій проти російського СПГ. Метою залишається зниження енергетичної залежності Європи від Росії та позбавлення Кремля фінансових ресурсів для ведення війни.

За даними Greenpeace, Франція, Бельгія та Іспанія витратили на російський скраплений природний газ (СПГ) більше, ніж на фінансову допомогу Україні.

Іспанія Газ
