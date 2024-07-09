Іспанія – Франція: де дивитися і прогноз на півфінал Євро-2024

Матч Іспанія – Франція відбудеться 9 липня в Мюнхені. Поєдинок прийме стадіон "Мюнхен Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Іспанія – Франція

Поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Житомир" тощо).

Прогноз букмекерів на матч Іспанія – Франція

Австрійська контора Bwin визначила іспанців мінімальними фаворитами поєдинку. На перемогу "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 2,65. Тим часом імовірний успіх "триколірних" оцінили балом 3,00. Кеф на нічию трохи нижчий та склав 2,85.

Смілива ставка на перемогу збірної Франції у кожному з таймів запропонована з коефіцієнтом 11,00. Футбольні песимісти можуть закластися на варіант, що жоден із голкіперів не пропустить в основні 90 хвилин із перспективним кефом 5,75.

Фахівці Favbet також віддали перевагу Іспанії. На перемогу піренейців коефіцієнт склав 2,82. Тим часом на перемогу команди Дідьє Дешама можна поставити з кефом 3,15. Нічийний підсумок знову вірогідніший з балом 2,92.

Персональні фанати Кіліана Мбаппе розглянуть варіант із двома та більше голами свого улюбленця зі солідним коефіцієнтом 15,00. Натомість ставка на головного "бомбардира" Євро-2024 – автогол – збільшить виграш у 7,25 разів.

Орієнтовні склади на матч Іспанія – Франція

Іспанія: Сімон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родрі, Руїс – Ямал, Мората, Н. Вільямс

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Т. Ернандес – Канте, Чуамені, Камавінга, Грізманн – Коло Муані, Мбаппе

"Фурія Роха" впевненіше виглядала на попередніх стадіях плей-офф. У рамках 1/8 фіналу підопічні Луїса де ла Фуенте у вольовому стилі розтрощили збірну Грузії (4:1), а в чвертьфіналі розібралися з Німеччиною в додатковий час (2:1). Натомість збірна Франції спершу мінімально здолала Бельгію завдяки автоголу Вертонгена. Потім же "триколірні" переграли збірну Португалії лише в серії пенальті після нульової нічиєї.