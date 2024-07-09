Іспанія – Франція: де дивитися і прогноз на півфінал Євро-2024

Збірна Іспанії зустрінеться з національною командою Франції у 1/2 фіналу чемпіонату Європи.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч Іспанія – Франція відбудеться 9 липня в Мюнхені. Поєдинок прийме стадіон "Мюнхен Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
Поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Житомир" тощо).
Австрійська контора Bwin визначила іспанців мінімальними фаворитами поєдинку. На перемогу "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 2,65. Тим часом імовірний успіх "триколірних" оцінили балом 3,00. Кеф на нічию трохи нижчий та склав 2,85.
Смілива ставка на перемогу збірної Франції у кожному з таймів запропонована з коефіцієнтом 11,00. Футбольні песимісти можуть закластися на варіант, що жоден із голкіперів не пропустить в основні 90 хвилин із перспективним кефом 5,75.
Фахівці Favbet також віддали перевагу Іспанії. На перемогу піренейців коефіцієнт склав 2,82. Тим часом на перемогу команди Дідьє Дешама можна поставити з кефом 3,15. Нічийний підсумок знову вірогідніший з балом 2,92.
Персональні фанати Кіліана Мбаппе розглянуть варіант із двома та більше голами свого улюбленця зі солідним коефіцієнтом 15,00. Натомість ставка на головного "бомбардира" Євро-2024 – автогол – збільшить виграш у 7,25 разів.
Іспанія: Сімон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родрі, Руїс – Ямал, Мората, Н. Вільямс
Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Т. Ернандес – Канте, Чуамені, Камавінга, Грізманн – Коло Муані, Мбаппе
"Фурія Роха" впевненіше виглядала на попередніх стадіях плей-офф. У рамках 1/8 фіналу підопічні Луїса де ла Фуенте у вольовому стилі розтрощили збірну Грузії (4:1), а в чвертьфіналі розібралися з Німеччиною в додатковий час (2:1). Натомість збірна Франції спершу мінімально здолала Бельгію завдяки автоголу Вертонгена. Потім же "триколірні" переграли збірну Португалії лише в серії пенальті після нульової нічиєї.
До слова, раніше УЄФА склав підбірку претендентів на гол 1/4 фіналу Євро-2024.
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