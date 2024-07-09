Испания – Франция: где смотреть и прогноз на полуфинал Евро-2024

Матч Испания – Франция состоится 9 июля в Мюнхене. Поединок примет стадион "Мюнхен Арена". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Испания – Франция

Поединок покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO . Там просмотреть матчи в прямом эфире можно по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция противостояния будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Житомир" и т. д.).

Прогноз букмекеров на матч Испания – Франция

Австрийская контора Bwin определила испанцев минимальными фаворитами поединка. На победу "Фурии Рохи" можно поставить с коэффициентом 2,65. Тем временем вероятный успех "трехцветных" оценили баллом 3,00. Кэф на ничью чуть ниже и составил 2,85.

Смелая ставка на победу сборной Франции в каждом из таймов предложена с коэффициентом 11,00. Футбольные пессимисты могут заложиться на вариант, что ни один из голкиперов не пропустит в основные 90 минут с перспективным кэфом 5,75.

Специалисты Favbet также отдали предпочтение Испании. На победу пиренейцев коэффициент составил 2,82. Тем временем на победу команды Дидье Дешама можно поставить с кэфом 3,15. Ничейный результат снова более вероятен с баллом 2,92.

Персональные фанаты Килиана Мбаппе рассмотрят вариант с двумя и более голами своего любимца с солидным коэффициентом 15,00. В свою очередь ставка на главного "бомбардира" Евро-2024 – автогол – увеличит выигрыш в 7,25 раза.

Ориентировочные составы на матч Испания – Франция

Испания: Симон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родри, Руис – Ямал, Мората, Н. Уильямс

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Т. Эрнандес – Канте, Чуамени, Камавинга, Гризманн – Коло Муани, Мбаппе

"Фурия Роха" увереннее смотрелась на предыдущих стадиях плей-офф. В рамках 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте в волевом стиле разбили сборную Грузии (4:1), а в четвертьфинале разобрались с Германией в дополнительное время (2:1). В свою очередь сборная Франции сначала минимально одолела Бельгию благодаря автоголу Вертонгена. Затем же "трехцветные" переиграли сборную Португалии только в серии пенальти после нулевой ничьей.