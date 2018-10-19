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Іспанія та Великобританія погодили статус Гібралтару після Brexit

Новини » Політика    19.10.2018 - 11:54
Фото: Педро Санчес (wikipedia.org)
Фото: Педро Санчес (wikipedia.org)

У той же час подробиці угоди щодо Гібралтару не розголошуються

Іспанія та Великобританія погодили статус Гібралтару після виходу Лондона з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Повідомляється, що іспанський прем'єр Педро Санчес після саміту ЄС в Брюсселі заявив про домовленість з Британією щодо статусу Гібралтару. Зокрема, він зазначив, що відповідний протокол, який додадуть до угоди про Brexit, вже закрито з урядом Британії.

Відзначимо, даний документ має врегулювати статусу Гібралтару на час перехідного періоду після Brexit. Подібні протоколи очікуються також у відношенні Північної Ірландії і британської військової бази на Кіпрі.

У той же час іспанська сторона не розкриває деталі змісту документа. Проте наголошується, що питання Гібралтару вже не буде перешкодою для переговорів про вихід з Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угода щодо Brexit готова на 90%. У той же час у Брюсселі не виключають, що угода щодо виходу з ЄС може взагалі не відбутися.

До цього лідери Європейського союзу прийняли рішення скасувати екстрений саміт по виходу Британії з ЄС, який мав відбутися 17-18 листопада.

 

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