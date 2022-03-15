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Испания арестовала яхту одного из главных олигархов России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Испании в Барселоне арестовали яхту российского олигарха стоимостью в 140 млн долларов. Роскошное судно принадлежат близкому к Путину бизнесмену, главе "Ростеха" Сергею Чемезову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня мы задержали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов (России - ред.), - цитирует издание премьер-министра Испании Педро Санчеса.

По его словам, речь идет о яхте стоимостью около 140 млн долларов. Премьер добавил, что в ближайшее время будут арестованы суда других российских олигархов.

Источники издания уточнили, что 85-метровая яхта "Валери" принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему государственную корпорацию "Ростех".

Согласно данным Pandora Papers, яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.

Напомним, ранее власти Италии арестовали стоимостью 578 млн долларов, принадлежащую российскому олигарху Андрею Мельниченко.

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