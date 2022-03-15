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Іспанія заарештувала яхту одного з головних олігархів Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Іспанії в Барселоні заарештувала яхту російського олігарха вартістю в 140 млн доларів. Розкішне судно належать близькому до Путіна бізнесмену, голові "Ростеху" Сергію Чемезову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні ми затримали яхту, що належить одному з головних олігархів (Росії - ред.), - цитує видання прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

За його словами, мова йде про яхту вартістю близько 140 млн доларів. Прем'єр додав, що найближчим часом будуть заарештовані судна інших російських олігархів.

Джерела видання уточнили, що 85-метрова яхта "Валері" належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію "Ростех".

Згідно з даними Pandora Papers, яхта ходить під прапором Сент-Вінсенту і Гренадін. Судно зареєстровано на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Нагадаємо, раніше влада Італії заарештувала вартістю 578 млн доларів, що належить російському олігарху Андрію Мельниченку.

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