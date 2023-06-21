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Іспанія анонсувала нову допомогу для відновлення України: торкнеться шкіл і не тільки

Фото: Хосе Мануель Альбарес, голова МЗС Іспанії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іспанія оголосила про надання нової допомоги, яку спрямують на відновлення України. Зокрема, вона передбачає обладнання шкіл укриттями.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Іспанії у Twitter.

За його словами, іспанський уряд у ході конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні, зобов'язався виділити 250 мільйонів євро нашій країні.

"У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі 7 мільйонів євро, про яке я оголошую сьогодні, спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік з інкубаторами для новонароджених", - додав міністр.

Він також наголосив, що Іспанія мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги, її передадуть українцям, постраждалим від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Глава МЗС розповів, що його країна готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я, залізниці, щоб допомогти у відновленні.

Допомога Україні від Іспанії

Нагадаємо, Іспанія є однією з країн-союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Вона надає нашим захисникам військову допомогу, у тому числі бронетранспортери M113, танки Leopard 2, які необхідні для активних дій на фронті.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ та Амстердам намагаються переконати Мадрид передати Україні свій зенітний ракетний комплекс Patriot.

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