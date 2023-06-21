Іспанія анонсувала нову допомогу для відновлення України: торкнеться шкіл і не тільки

За його словами, іспанський уряд у ході конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні, зобов'язався виділити 250 мільйонів євро нашій країні.

"У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі 7 мільйонів євро, про яке я оголошую сьогодні, спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік з інкубаторами для новонароджених", - додав міністр.

Він також наголосив, що Іспанія мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги, її передадуть українцям, постраждалим від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Глава МЗС розповів, що його країна готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я, залізниці, щоб допомогти у відновленні.

Допомога Україні від Іспанії

Нагадаємо, Іспанія є однією з країн-союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Вона надає нашим захисникам військову допомогу, у тому числі бронетранспортери M113, танки Leopard 2, які необхідні для активних дій на фронті.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ та Амстердам намагаються переконати Мадрид передати Україні свій зенітний ракетний комплекс Patriot.