Испания анонсировала новую помощь для восстановления Украины: коснется школ и не только

По его словам, испанское правительство в ходе конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, обязалось выделить 250 миллионов евро нашей стране.

"В том числе утверждено и новое обязательство в размере 7 миллионов евро, о котором я объявляю сегодня, направленное на обустройство школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник с инкубаторами для новорожденных", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что Испания мобилизует более 24 тонн гуманитарной помощи, ее передадут украинцам, пострадавшим от подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Глава МИД рассказал, что его страна готова поделиться с Украиной опытом в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, водоснабжение, санитария, здравоохранение, железные дороги, чтобы помочь в восстановлении.

Помощь Украине от Испании

Напомним, Испания является одной из стран-союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Она предоставляет нашим защитникам военную помощь, в том числе бронетранспортеры M113, танки Leopard 2, которые необходимы для активных действий на фронте.

При этом недавно в СМИ появилась информация, что Киев и Амстердам пытаются убедить Мадрид передать Украине свой зенитный ракетный комплекс Patriot.