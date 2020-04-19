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В Іспанії зафіксували найнижчу за місяць добову смертність від COVID-19

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 15:28
В Іспанії зафіксували найнижчу за місяць добову смертність від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Востаннє таку малу кількість смертей було зафіксовано в березні

В Іспанії зафіксували найменшу добову кількість померлих від коронавірусу з березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За даними агентства, за останню добу в Іспанії жертвами захворювання на коронавірус стали 410 пацієнтів. Востаннє таку низьку кількість смертей було зафіксовано 22 березня - 394.

При цьому у відділеннях інтенсивної терапії наразі перебувають 1123 хворих. За останню добу в Іспанії було виявлено 4218 нових випадків зараження коронавірусом, тоді як в суботу кількість нових випадків становила 3658.

Загальна кількість виявлених хворих зросла до 195 944, з них понад 20 тисяч - померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загальна кількість летальних випадків коронавірусу в Іспанії перевищила 20 тисяч. У суботу в Іспанії зафіксували понад 500 смертей хворих з коронавірусом.

Крім того, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що проситиме парламент продовжити карантин в країні до 9 травня. Однак іспанська влада має намір послабити обмеження для дітей. З 27 квітня дітям можуть дозволити виходити на вулицю.

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