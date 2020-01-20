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В Испании задержали украинцев и россиян, организовавших подпольный табачный бизнес

Новости » В мире     20.01.2020 - 22:29
В Испании задержали украинцев и россиян, организовавших подпольный табачный бизнес
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Им инкриминируют контрабанду, уклонение от уплаты налогов и нарушение права собственности на товар

Испанские силовики задержали граждан Украины, России и Латвии, организовавших подпольный табачный бизнес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Испании.

Как отмечается, группировка занималась производством и сбытом сигарет под известными торговыми брендами. Подпольная фабрика находилась в городе Седелья, что в провинции Малага. Ее продукция которой хранилась на складе в муниципалитете Агилар-де-ла-Фронтера - оба расположены в автономной провинции Андалусия.

Силовики задержали семерых человек - украинцев, латвийцев и россиян. Их имена не называются. Им инкриминируют контрабанду, уклонение от уплаты налогов и нарушение права собственности на товар.

В полиции добавили, что расследование, которое и привело к разоблачению преступной группировки, началось в марте 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре правоохранители блокировали канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Европейского союза. Ежемесячно наркоторговцы получали в среднем четыре посылки с психотропными веществами стоимостью почти 2,5 тыс. долларов.

Также РБК-Украина писало, что на Испанию обрушился сильный шторм "Глория", в результате которого погибли два человека.

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