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В Іспанії затримали українців і росіян, які організували підпільний тютюновий бізнес

Новини » В світі     20.01.2020 - 22:29
В Іспанії затримали українців і росіян, які організували підпільний тютюновий бізнес
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Їм інкримінують контрабанду, ухилення від сплати податків і порушення права власності на товар

Іспанські силовики затримали громадян України, Росії та Латвії, які організували підпільний тютюновий бізнес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Іспанії.

Як зазначається, угрупування займалося виробництвом і збутом сигарет під відомими торговими брендами. Підпільна фабрика знаходилася в місті Седелья, що в провінції Малага. Її продукція якої зберігалася на складі у муніципалітеті Агілар-де-ла-Фронтера - обидва розташовані в автономній провінції Андалусія.

Силовики затримали сімох людей - українців, латвійців і росіян. Їх імена не називаються. Їм інкримінують контрабанду, ухилення від сплати податків і порушення права власності на товар.

У поліції додали, що розслідування, яке і призвело до викриття злочинного угруповання, почалося в березні 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі правоохоронці блокували канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Європейського союзу. Щомісяця наркоторговці отримували в середньому чотири посилки з психотропними речовинами вартістю майже 2,5 тис. доларів.

Також РБК-Україна писало, що на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія", в результаті якого загинули дві людини.

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Новини України контрабандаІспанія
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