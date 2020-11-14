В Испании задержали украинцев за незаконную торговлю российским оружием

Фото: Европол (flickr.com/aelkoussy)

В четверг, 12 ноября, Нацполиция Испании, Испанская налоговая и Европол провели спецоперацию в испанских провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия. В ходе спецоперации задержали семерых членов банды, которая нелегально торговала российским вооружением.

Об этом сообщила пресс-служба Европола.

В банду входили граждане Украины, Испании и Латвии. Они незаконно перевозили коммерческими судами из Украины российское оружие, которое поставляли в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На эти зоны конфликта распространялось оружейное эмбарго.

"Злоумышленники перевозили оружие и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, которое перевозило вооружение из легальных источников", - рассказали в Европоле.

Средства, вырученные от незаконной деятельности, злоумышленники инвестировали в легальный бизнес. Они организовали схему отмывания денег: первоначально средства переводились в страны с низкой финансовой отчетностью, а затем на счета в Швейцарии и Британии. Уже оттуда злоумышленники переводили деньги в Испанию, где под прикрытием законной коммерческой деятельности их использовали.

В Европоле не уточняют, сколько именно граждан Украины, причастных к деятельности банды, задержали в ходе спецоперации в Испании.

Напомним, в сентябре 2019 года Европейский союз ужесточил контроль за экспортом оружия. Европейскую военную технику и оборудование решили экспортировать по новым, более жестким правилам.