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В Іспанії затримали українців за незаконну торгівлю російською зброєю

Іспанія, Субота 14 листопада 2020 18:37
В Іспанії затримали українців за незаконну торгівлю російською зброєю
Фото: Європол (flickr.com/aelkoussy)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 12 листопада, Нацполіція Іспанії, Іспанська податкова та Європол провели спецоперацію в іспанських провінціях Аліканте, Барселона та Валенсія. В ході спецоперації затримали сімох членів банди, яка нелегально торгувала російським озброєнням.

Про це повідомила прес-служба Європолу.

До банди входили громадяни України, Іспанії та Латвії. Вони незаконно перевозили комерційними суднами з України російську зброю, яку поставляли в зони конфліктів у Північній Африці та на Близькому Сході. На ці зони конфлікту поширювалося збройне ембарго.

"Зловмисники перевозили зброю та важке озброєння, включаючи танки, через Середземне море. Незаконні поставки були приховані на вантажному судні, що перевозило озброєння з законних джерел", - розповіли в Європолі.

Кошти, виручені від незаконної діяльності, зловмисники інвестували в легальний бізнес. Вони організували схему відмивання грошей: спочатку кошти переказували у країни з низькою фінансовою звітністю, а потім на рахунки у Швейцарії та Британії. Вже звідти зловмисники переказували гроші в Іспанію, де під прикриттям законної комерційної діяльності їх використовували.

У Європолі не уточнюють, скільки саме громадян України, причетних до діяльності банди, затримали в ході спецоперації в Іспанії.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Європейський союз посилив контроль за експортом зброї. Європейську військову техніку та обладнання вирішили експортувати за новими, більш жорсткими правилами.

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