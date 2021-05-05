В Испании задержали подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане

Сообщается, что расследование в Испании началось в апреле прошлого года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в валенсийском городе Пусоль.

По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время просиживал в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, часто менял место жительство в самом Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Также испанское следствие отмечает, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане. При этом отмечается, что у него во время беспорядков была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.