UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Испании задержали подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане

Автор: РБК-Украина

Испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в причастности к убийству не менее двух силовиков на Майдане в 2013 году. Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск.

Об этом говорится в сообщении на сайте испанской полиции.

Сообщается, что расследование в Испании началось в апреле прошлого года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в валенсийском городе Пусоль.

По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время просиживал в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, часто менял место жительство в самом Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Также испанское следствие отмечает, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане. При этом отмечается, что у него во время беспорядков была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в этом году может быть оглашен приговор по делу о расстрелах на Майдане.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) решило ежемесячно отчитываться по делам Майдана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МайданИспаниясиловикипреступления