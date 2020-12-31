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ГБР будет ежемесячно отчитываться по "делам Майдана"

Киев, Четверг 31 декабря 2020 14:21
ГБР будет ежемесячно отчитываться по "делам Майдана"
Фото: противостояния на Майдане 201-2014 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственное бюро расследований (ГБР) решило ежемесячно отчитываться по "делам Майдана". Первый отчет уже опубликован.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, на сегодня бюро расследует 74 уголовных дел, связанных с преступлениями на Майдане. При этом завершено расследование в отношении подозреваемого в причастности к пыткам и убийству журналиста Василия Сергиенко, а также в отношении пяти сотрудников МВД и прокурора по делу "Черкасского Евромайдана".

Также завершено расследование против двух причастных к похищению, пыткам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, с убийством последнего.

Напомним, ранее Офис генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении бывшего киевского прокурора и следователя по делу Майдана.

Также стало известно, что приговор "беркутовцам" по делу Майдана могут вынести в середине 2021 года.

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