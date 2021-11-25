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В Испании выпустили учебники с "российским" Крымом: Украина требует отозвать тираж

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Испании выпустили школьный учебник, где оккупированный Крым указан как часть территории России. Посольство Украины потребовало отозвать весь тираж книг и впредь не допускать "грубых ошибок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Испании.

"Посол (Украины в Испании - ред.) Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ", - говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании. Кроме того, властям страны высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения таких учебников.

Напомним, 19 ноября президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такое заявление президента Болгарии - удар по отношениям с Украиной.

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