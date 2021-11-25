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В Іспанії випустили підручники з "російським" Кримом: Україна вимагає відкликати тираж

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Іспанії випустили шкільний підручник, де окупований Крим вказаний як частина території Росії. Посольство України зажадало відкликати весь тираж книг і надалі не допускати "грубих помилок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Іспанії.

"Посол (України в Іспанії - ред.) Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії континенті з приводу грубої помилки, допущеної в підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії додали, що порушено питання про відкликання всього тиражу цього підручника з навчальних закладів Іспанії. Крім того, владі країни висловлено прохання не допускати надалі схвалення таких підручників.

Нагадаємо, 19 листопада президент Болгарії Румен Радев в ході дебатів зі своїм опонентом на президентських виборах заявив, що Крим на цей момент нібито належить Росії і санкції проти Москви неефективні.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що така заява президента Болгарії-удар по відносинах з Україною.

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КримІспанія