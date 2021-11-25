В Іспанії випустили підручники з "російським" Кримом: Україна вимагає відкликати тираж

В Іспанії випустили шкільний підручник, де окупований Крим вказаний як частина території Росії. Посольство України зажадало відкликати весь тираж книг і надалі не допускати "грубих помилок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Іспанії.

"Посол (України в Іспанії - ред.) Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії континенті з приводу грубої помилки, допущеної в підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії додали, що порушено питання про відкликання всього тиражу цього підручника з навчальних закладів Іспанії. Крім того, владі країни висловлено прохання не допускати надалі схвалення таких підручників.