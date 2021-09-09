В Испании вспыхнул масштабный лесной пожар. Эвакуировали более 400 человек

В южной провинции Испании Малага вспыхнул масштабный лесной пожар. К борьбе с огнем привлекли более 200 пожарных и 29 воздушных суден.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Отмечается, что пожар вспыхнул в горной местности Сьерра Бермеха, расположенной рядом с Хубрике. Власти приняли решение эвакуировать более 400 человек.
Неровная местность и переменчивые ветры затрудняют тушение огня.
Для борьбы со стихией были привлечены более 200 пожарных и 29 единиц воздушных суден, среди которых 7 вертолетов и два самолета с водой.
Пока официального заявления относительно размеров пожара не было.