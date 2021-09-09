В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа. Евакуювали більше 400 людей

Зазначається, що пожежа спалахнула у гірській місцевості Сьєрра Бермеха, що розташована поруч з Хубріке. Влада прийняла рішення евакуювати більше ніж 400 людей.

Нерівна місцевість і мінливі вітри ускладнюють гасіння вогню.

Для боротьби зі стихією було залучено більше ніж 200 пожежників й 29 одиниць повітряних суден, серед яких 7 гелікоптерів та два літаки з водою.

Наразі офіційної заяви щодо розмірів пожежі не було.