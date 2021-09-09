RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа. Евакуювали більше 400 людей

Автор: Сергій Пишкін

В південній провінції Іспанії Малага спалахнула масштабна лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучили більше ніж 200 вогнеборців та 29 повітряних суден.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Зазначається, що пожежа спалахнула у гірській місцевості Сьєрра Бермеха, що розташована поруч з Хубріке. Влада прийняла рішення евакуювати більше ніж 400 людей.

Нерівна місцевість і мінливі вітри ускладнюють гасіння вогню.

Для боротьби зі стихією було залучено більше ніж 200 пожежників й 29 одиниць повітряних суден, серед яких 7 гелікоптерів та два літаки з водою.

Наразі офіційної заяви щодо розмірів пожежі не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяПожежа