В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа. Евакуювали більше 400 людей

В південній провінції Іспанії Малага спалахнула масштабна лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучили більше ніж 200 вогнеборців та 29 повітряних суден.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Зазначається, що пожежа спалахнула у гірській місцевості Сьєрра Бермеха, що розташована поруч з Хубріке. Влада прийняла рішення евакуювати більше ніж 400 людей.
Нерівна місцевість і мінливі вітри ускладнюють гасіння вогню.
Для боротьби зі стихією було залучено більше ніж 200 пожежників й 29 одиниць повітряних суден, серед яких 7 гелікоптерів та два літаки з водою.
Наразі офіційної заяви щодо розмірів пожежі не було.