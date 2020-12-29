В Іспанії створять реєстр тих, хто відмовиться робити щеплення від COVID-19

Фото: Сальвадор Ілля (flickr.com/lamoncloa_gob_es)

Уряд Іспанії планує почати ведення спеціальної картотеки з іменами людей, які відмовилися зробити щеплення вакциною проти COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни Європейського союзу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля в інтерв'ю телеканалу La Sexta.

"Буде створено реєстр тих людей, які відмовилися від запропонованої вакцинації. Реєстр буде передавати нашим європейським партнерам", - сказав він.

За словами міністра, в реєстр буде заноситися інформація, з якої причини людина відмовилася від щеплення. Він підкреслив, що даний список буде оприлюднений: його складуть "з максимальною повагою до захисту даних".

Нагадаємо, 27 грудня в Європейському союзі почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Крім того, в Іспанії зараження новим штамом коронавірусу, який раніше виявили в Британії. Крім Великобританії новий вид коронавірусу виявили в Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. Новий вид COVID-19 є більш заразним. У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни посилити контроль.