В Испании за соблюдением карантина будут следить военные

Правительство Испании намерено привлечь армию для контроля за карантинными мерами по борьбе с распространением COVID-19. Военные будут выполнять задачи по контролю мер, особенно в тех районах, где есть трудности.

Об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес, передает издание Clarin.

По его словам, в 17 регионов страны направят около двух тысяч военных, однако, Санчес не исключает, что их может быть и больше.

Кроме того, Санчес

Отметим, что начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 405 тысяч заболевших.

Напомним, в конце июля в МИД Испании отметили, что страна безопасна как для туристов, так и самих испанцев.

Кроме того, Великобритания ввела режим самоизоляции в течение 14 дней для граждан, приезжающих из Испании.