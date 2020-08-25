В Іспанії за дотриманням карантину будуть стежити військові

Фото: Педро Санчез (flickr.com/psoe)

Близько 2 тисяч військових направлять до 17 регіонів країни

Уряд Іспанії має намір залучити армію для контролю за карантинними заходами щодо боротьби з поширенням COVID-19. Військові будуть виконувати завдання по контролю заходів, особливо в тих районах, де є труднощі.

Про це заявив глава уряду Іспанії Педро Санчес, передає видання Clarin.

За його словами, в 17 регіонів країни направлять близько двох тисяч військових, однак, Санчес не виключає, що їх може бути і більше.

Крім того, Санчес запропонував регіонам оголосити режим "тривоги".

Зазначимо, що почала поширення коронавірусу в Іспанії було виявлено 405 тисяч хворих.

Нагадаємо, в кінці липня в МЗС Іспанії відзначили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.

Крім того, Великобританія ввела режим самоізоляції протягом 14 днів для громадян, які приїжджають з Іспанії.