ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Іспанії за дотриманням карантину будуть стежити військові

Мадрид, Вівторок 25 серпня 2020 16:02
В Іспанії за дотриманням карантину будуть стежити військові
Фото: Педро Санчез (flickr.com/psoe)
Автор: РБК-Україна

Близько 2 тисяч військових направлять до 17 регіонів країни

Уряд Іспанії має намір залучити армію для контролю за карантинними заходами щодо боротьби з поширенням COVID-19. Військові будуть виконувати завдання по контролю заходів, особливо в тих районах, де є труднощі.

Про це заявив глава уряду Іспанії Педро Санчес, передає видання Clarin.

За його словами, в 17 регіонів країни направлять близько двох тисяч військових, однак, Санчес не виключає, що їх може бути і більше.

Крім того, Санчес запропонував регіонам оголосити режим "тривоги".

Зазначимо, що почала поширення коронавірусу в Іспанії було виявлено 405 тисяч хворих.

Нагадаємо, в кінці липня в МЗС Іспанії відзначили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.

Крім того, Великобританія ввела режим самоізоляції протягом 14 днів для громадян, які приїжджають з Іспанії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Іспаніякарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся