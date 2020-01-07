В Испании сформировали правительство после почти года отсутствия

Фото: Педро Санчес (GettyImages)

За такое коалиционное правительство отдали голоса 167 депутатов, а против проголосовали 165

В Испании парламент утвердил на должность премьер-министра лидера "Социалистической рабочей партии" Педро Санчеса после почти года отсутствия постоянного правительства. Об этом сообщает издание Reuters.

Указано, что Санчес получил поддержку 167 из 350 законодателей. При этом против его назначения выступили 165 парламентариев, а остальные воздержались.

По словам нового главы правительства, он будет добиваться повышения налогов для работников и компаний с высокими доходами. Также новое правительство планирует отменить трудовую реформу, которую приняла предыдущая власть консерваторов.

Напомним, 5 января нижняя палата (Конгресс) парламента Испании не поддержала кандидата Педро Санчеса в качестве премьер-министра страны во время первого голосования. Его кандидатуру поддержали 166 депутатов, 165 выступили против, еще 18 воздержались.

Как писало РБК-Украина ранее, испанское правительство с конца апреля находилось в статусе исполняющего обязанности, так как по итогам парламентских выборов 28 апреля партиям так и не удалось договориться о формировании нового Кабмина.

Так, 10 ноября в Испании состоялись четвертые за последние 4 года парламентские выборы. На них победила Социалистическая рабочая партия во главе Педро Санчеса. Социалисты получили около 27,3% голосов избирателей.

В декабре 2019-го король Испании Фелипе VI поручил исполняющему обязанности премьер-министра Педро Санчесу сформировать новое правительство. При этом Санчес не назвал ни одной предыдущей даты голосования за утверждение нового правительства.