Король Испании поручил и. о. премьера сформировать правительство

Санчес не назвал ни одной предварительной даты голосования по утверждению нового правительства
Король Испании Фелипе VI поручил исполняющему обязанности премьер-министра Педро Санчесу сформировать новое правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
По словам Санчеса, он принял данную задачу, и добавил, что в следующий понедельник (16 декабря - ред.) он и его Социалистическая рабочая партия начнут переговоры со всеми партиями в нижней палате парламента "чтобы увидеть, сможем ли мы сформировать большинство".
"Ни одна другая альтернатива невозможна", - заявил и. о. премьера Испании.
Также он призвал другие стороны выполнить свои обязательства, чтобы Испания могла наконец иметь правительство.
Педро Санчес не назвал ни одной возможной даты голосования в парламенте по утверждению нового правительства, и заявил, что сначала нужно определить "что, а второе - когда".
Напомним, 10 ноября в Испании состоялись четвертые за последние 4 года парламентские выборы. На них одержала победу Социалистическая рабочая партия во главе Педро Санчеса. Социалисты получили около 27,3 % голосов избирателей.
Кроме того, Верховный суд Испании открыл расследование в отношении возможного вмешательства группы, связанной с разведслужбой России, в организации референдума в Каталонии в 2017 году.