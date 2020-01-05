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Парламент Испании не поддержал кандидатуру Санчеса в качестве премьера

Новости » В мире     05.01.2020 - 15:33
Парламент Испании не поддержал кандидатуру Санчеса в качестве премьера
Фото: Педро Санчес (GettyImages)

Второе голосования за кандидатуру премьер-министра пройдет 7 января

Нижняя палата (Конгресс) парламента Испании не поддержала кандидату Педро Санчеса в качестве премьер-министра страны во время первого голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время голосования в воскресенье, 5 января, кандидатуру Санчеса поддержали 166 депутатов, 165 выступили против, еще 18 воздержали. Для того чтобы быть избранным в качестве премьера во время первого голосования Санчесу необходима была поддержка абсолютного большинства - 176 голосов депутатов.

Второе голосование за кандидатуру премьер-министра Испании пройдет 7 января. Для избрания Санчесу необходимо будет уже простое большинство голосов парламентариев.

Напомним, правительство Испании с конца апреля находится в статусе исполняющего обязанности, так как по итогам парламентских выборов 28 апреля партиям так и не удалось договориться о формировании нового Кабмина. 10 ноября в Испании состоялись четвертые за последние 4 года парламентские выборы. На них одержала победу Социалистическая рабочая партия во главе Педро Санчеса. Социалисты получили около 27,3 % голосов избирателей.

В декабре 2019 года король Испании Фелипе VI поручил исполняющему обязанности премьер-министра Педро Санчесу сформировать новое правительство. При этом Санчес не назвал ни одной предварительной даты голосования по утверждению нового правительства.

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