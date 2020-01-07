В Іспанії сформували уряд після майже року відсутності

Фото: Педро Санчес (GettyImages)

За такий коаліційний уряд віддало голоси 167 депутатів, а проти проголосувало 165

В Іспанії парламент затвердив на посаду прем'єр-міністра лідера "Соціалістичної робітничої партії" Педро Санчеса після майже року відсутності постійного уряду. Про це повідомляє видання Reuters.

Вказано, що Санчес отримав підтримку 167 із 350 законодавців. При цьому проти його призначення виступили 165 парламентарі, а решта утрималися.

За словами нового глави уряду, він буде добиватися підвищення податків для працівників і компаній з високими доходами. Також новий уряд планує скасувати трудову реформу, яку ухвалила попередня влада консерваторів.

Нагадаємо, 5 січня нижня палата (Конгрес) парламенту Іспанії не підтримала кандидата Педро Санчеса в якості прем'єр-міністра країни під час першого голосування. Його кандидатуру підтримали 166 депутатів, 165 виступили проти, ще 18 утрималися.

Як писало РБК-Україна раніше, іспанський уряд з кінця квітня перебував у статусі виконуючого обов'язки, так як за підсумками парламентських виборів 28 квітня партіям так і не вдалося домовитися про формування нового Кабміну.

Так, 10 листопада в Іспанії відбулися четверті за останні 4 роки парламентські вибори. На них здобула перемогу Соціалістична робоча партія на чолі Педро Санчеса. Соціалісти отримали близько 27,3% голосів виборців.

У грудні 2019 року король Іспанії Феліпе VI доручив виконуючому обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчесу сформувати новий уряд. При цьому Санчес не назвав жодної попередньої дати голосування за затвердження нового уряду.