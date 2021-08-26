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В Испании рухнул многоквартирный дом, жильцы оказались под завалами

Автор: Артур Родивилов

Трехэтажное жилое здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола. Под завалами пропали без вести минимум три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Один человек мог остаться в живых. Он отвечал на оклики службы спасения. Сейчас все силы сосредоточены на его поиске и спасении.

Отмечается, что кроме мужчины бригады скорой помощи пытаются обнаружить женщину и ее сына.

Сейчас на место происшествия переброшены шесть пожарных бригад и персонал аварийно-спасительных подразделений, кинологический отряд.

Причина инцидента в данный момент неизвестна. Отмечается, что это не взрыв и то, что здание не могло развалится из-за срока службы - его построили не так давно.

При этом девять семей, в числе которых 30 человек, будут переселены из этого и соседнего дома.

На место происшествия были отправлены инженеры-строители из городского совета Пеньисколы, чтобы проанализировать ситуацию и определить, существует ли риск обрушения остальной части здания.

Напомним, недавно в Одессе обрушилось перекрытие в двухэтажном доме на улице Степная, в результате чего погиб человек.

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Обрушение дома