В Іспанії впав багатоквартирний будинок, мешканці опинилися під завалами

Одна людина могла залишитися в живих. Він відповідав на оклики Служби порятунку. Зараз всі сили зосереджені на його пошуку і порятунку.

Зазначається, що окрім чоловіка бригади швидкої допомоги намагаються виявити жінку та її сина.

Зараз на місце події перекинуті шість пожежних бригад і персонал аварійно-рятівних підрозділів, Кінологічний загін.

Причина інциденту в даний момент невідома. Відзначається, що це не вибух і те, що будівля не могла розвалиться через термін служби-його побудували не так давно.

При цьому дев'ять сімей, в числі яких 30 осіб, будуть переселені з цього і сусіднього будинку.

На місце події були відправлені інженери-будівельники з міської ради Пеньісколи, щоб проаналізувати ситуацію і визначити, чи існує ризик обвалення іншої частини будівлі.