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В Іспанії розбився військовий літак, дві людини загинули

Новини » В світі    18.09.2019 - 16:28
В Іспанії розбився військовий літак, дві людини загинули
Ілюстративне фото (Wikipedia)

Літак впав у море поблизу берега провінції Мурсія

В Іспанії розбився літак військово-повітряних сил, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВПС Іспанії в Twitter.

Повідомляється, що літак академії ВПС Іспанії під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсія вранці 18 вересня. В результаті загинули двоє пасажирів - інструктор і курсант.

"Командувач Даніель Мелеро і учень Роза Марія Альмірон загинули сьогодні вранці в авіакатастрофі в Ла-Манга", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, це вже другий випадок авіакатастрофи за участю літаків військово-повітряних сил Іспанії за останній місяць. Подібний інцидент стався 26 серпня. Тоді військовий літак САЅА C-101 впав у море, пілот загинув. Деякі ЗМІ писали, що останки загиблого пілота виявили на пляжі. Уламки літака також прибило до пляжу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сербії у липні розбився військовий вертоліт. Інцидент стався під час проведення тренувального польоту. Обидва члени екіпажу, які знаходилися на момент аварії на борту вертольота, не отримали серйозних травм.

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