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В Испании раскрыли преступную сеть с филиалами в Европе и России

Новина українською → Испания, Понедельник 22 февраля 2021 00:33
В Испании раскрыли преступную сеть с филиалами в Европе и России Фото: полиция Испании (pexels)
Автор: Артур Родивилов

Национальная полиция Испании 21 февраля сообщила о совместной операции с Европейским полицейским агентством (Европол). В рейде приняли участие свыше 100 агентов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании.

В общей сложности были задержаны 17 человек - в Аликанте (10), Валенсии (6) и Пальме (1), из которых трое были временно помещены под стражу. Национальность задержанных не называлась. Все они, по данным полиции, входили в транснациональную преступную сеть с филиалами в Польше, Германии, Великобритании, Украине и России.

Как полагает следствие, сеть получала доходы от сексуальной эксплуатации женщин из России и Польши, а также от торговли наркотиками и мошенничества с кредитными картами. Преступники предоставляли женщинам поддельные медицинские справки для пересечения границ во время пандемии.

Расследование началось после жалобы, поданной одной из жертв в Нацполицию Испании. В ходе спецоперации две женщины были освобождены.

В результате восьми обысков в Аликанте (5) и Валенсии (3) были изъяты два автомобиля, 16 тысяч евро наличными, 5 ноутбуков, драгоценности, фальшивые удостоверения личности и ряд документов.

Напомним, после того как испанская полиция разоблачила преступную сеть россиян и задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег, в четверг, 17 декабря, местные издания опубликовали их имена. Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны.

Напомним, в июле полицейские задержали людей, которые похитили 15-летнюю девушку и заставили заниматься проституцией.

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