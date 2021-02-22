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В Іспанії викрили злочинну мережу з філіями в Європі і Росії

Новость на русском → Іспанія, Понеділок 22 лютого 2021 00:33
В Іспанії викрили злочинну мережу з філіями в Європі і Росії Фото: поліція Іспанії (pexels)
Автор: Артур Родивилов

Національна поліція Іспанії 21 лютого повідомила про спільну операції з Європейським поліцейським агентством (Європол). У рейді взяли участь понад 100 агентів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Іспанії.

У загальній складності було затримано 17 осіб - в Аліканте (10), Валенсії (6) і Пальме (1), з яких троє були тимчасово поміщені під варту. Національність затриманих не називалася. Всі вони, за даними поліції, входили в транснаціональну злочинну мережу з філіями в Польщі, Німеччині, Великобританії, України та Росії.

Як вважає слідство, мережа отримувала доходи від сексуальної експлуатації жінок з Росії та Польщі, а також від торгівлі наркотиками та шахрайства з кредитними картами. Злочинці надавали жінкам підроблені медичні довідки для перетину кордонів під час пандемії.

Розслідування почалося після скарги, поданої однією з жертв в Нацполіцію Іспанії. У ході спецоперації дві жінки були звільнені.

Унаслідок восьми обшуків в Аліканте (5) та Валенсії (3) були вилучені два автомобілі, 16 тисяч євро готівкою, 5 ноутбуків, коштовності, фальшиві посвідчення особи та низку документів.

Нагадаємо, після того, як іспанська поліція викрила злочинну мережу росіян і затримала 23 людини за підозрою у відмиванні грошей, в четвер, 17 грудня, місцеві видання опублікували їхні імена. Зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки країни.

Нагадаємо, в липні поліцейські затримали людей, які викрали 15-річну дівчину і змусили займатися проституцією.

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