В Іспанії викрили злочинну мережу з філіями в Європі і Росії

Національна поліція Іспанії 21 лютого повідомила про спільну операції з Європейським поліцейським агентством (Європол). У рейді взяли участь понад 100 агентів.

У загальній складності було затримано 17 осіб - в Аліканте (10), Валенсії (6) і Пальме (1), з яких троє були тимчасово поміщені під варту. Національність затриманих не називалася. Всі вони, за даними поліції, входили в транснаціональну злочинну мережу з філіями в Польщі, Німеччині, Великобританії, України та Росії.

Як вважає слідство, мережа отримувала доходи від сексуальної експлуатації жінок з Росії та Польщі, а також від торгівлі наркотиками та шахрайства з кредитними картами. Злочинці надавали жінкам підроблені медичні довідки для перетину кордонів під час пандемії.

Розслідування почалося після скарги, поданої однією з жертв в Нацполіцію Іспанії. У ході спецоперації дві жінки були звільнені.

Унаслідок восьми обшуків в Аліканте (5) та Валенсії (3) були вилучені два автомобілі, 16 тисяч євро готівкою, 5 ноутбуків, коштовності, фальшиві посвідчення особи та низку документів.