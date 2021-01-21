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На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Кабуран, Четверг 21 января 2021 15:06
На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Фото: землетрясение (flickr.com/tonyjcase)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 21 января, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,0 балла по школе Рихтера.

Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов.

По ее оценкам, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 210 км к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 95,8 км.

Отмечается, что информации о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало. Также не было объявления об угрозе цунами.

Напомним, недавно в Италии один из кратеров вулкана Этна начал извергать лаву. Активность вулкана продолжает расти.

Кроме того, накануне в Афганистане произошло два землетрясения магнитудой 5,5 и 6. Его очаг находился на глубине 185 км. Толчки вероятно ощущались в Таджикистане и Пакистане.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о семи жертвах землетрясения и более 600 раненых. Позже число жертв увеличилось до 26. При этом в городе Мамуджу была полностью разрушена больница.

В Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона.

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