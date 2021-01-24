У берегов Чили произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Фото: землетрясение (GettyImages)

В ночь на воскресенье, 24 января, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр явления находился в 1328 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас, в котором проживают около 117 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны.

Напомним, 21 января вблизи Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился на расстоянии 210 км к юго-востоку от города Пундагитан.

Кроме того, в Афганистане произошло два землетрясения магнитудой 5,5 и 6. Его очаг находился на глубине 185 км. Толчки вероятно ощущались в Таджикистане и Пакистане.