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В Іспанії сталася серія землетрусів

Гранада, Середа 27 січня 2021 10:13
В Іспанії сталася серія землетрусів
Фото: землетрус (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері в районі іспанського міста Гранада сталася серія землетрусів. Магнітуда декількох підземних поштовхів перевищувала чотири бали за школою Ріхтера.

Про це свідчать дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Таким чином, найпотужніші землетруси були зафіксовані в районі Кульяр-Вега (магнітуда 4,2) і Санта-Фе (4 і 4,3). Наразі повідомлень про значний збиток або постраждалих немає.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на своїй сторінці у Twitter закликав людей зберігати спокій.

"Кілька землетрусів потрясли Гранаду знову сьогодні вночі... Зараз треба зберігати спокій і дотримуватися вказівок екстрених служб. Будемо вірити, що скоро все повернеться в норму", - написав він.

Нагадаємо, 24 січня, біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 7,0. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км. Тоді Управління з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Чилі (ONEMI) оголосило загрозу цунамі для антарктичної території країни.

Крім того, 21 січня поблизу Філіппін стався землетрус магнітудою 7,0. Епіцентр знаходився на відстані 210 км на південний схід від міста Пундагитан.

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