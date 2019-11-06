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В Британии официально стартовала предвыборная кампания

Новости » Политика     06.11.2019 - 15:06
В Британии официально стартовала предвыборная кампания
Иллюстративное фото (pixabay/comterimakasih)

Внеочередные выборы состоятся 12 декабря

В Великобритании, 6 ноября, официально стартовала предвыборная кампания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что для этого был официально распущен нынешний состав британского парламента.

"Премьер-министр страны Борис Джонсон намерен благодаря этим выборам выйти из патовой ситуации, связанной с "Брекзитом", однако наблюдатели не уверены, что это ему удастся. ", - говорится в сообщении.

Хотя возглавляемые им консерваторы лидируют в социологических опросах возможен вариант, что ни одна из крупных партий не будет иметь абсолютного большинства.

Отметим, что внеочередные выборы состоятся 12 декабря, а первое заседание назначено на 16 декабря.

Напомним, британское правительство отсрочил публикацию доклада спецслужб о угрозе безопасности, которую Российская Федерация представляет для Великобритании перед избранием нового парламента.

Как сообщало РБК-Украина, теневой министр иностранных дел Британии, представительница оппозиционной Лейбористской партии Эмили Торнберри заподозрила советника премьер-министра Доминика Каммингса в связям с Россией. Как сообщается, Каммингс провел три года в России в период с 1994 по 1997 год, после окончания Оксфордского университета.

Кроме того, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа в стремлении вмешаться в предстоящие выборы в Британии. По его словам, Трамп пытается сделать так, чтобы победу одержал Джонсон.

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