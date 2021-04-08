В Испании прививки вакциной AstraZeneca будут делать лишь людям старше 60 лет

"Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня вакцинированными препаратом AstraZeneca будут только люди старше 60 лет", - заявила Дариас.

При этом она добавила, что в четверг будет принято решение о введении второй дозы вакцины людям, которые уже получили первую.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что имеет сообщение о 169 случаях тромбоза из 34 миллионов доз, введенных людям в Европе. Чаще всего такие случаи наблюдались у женщин до 60 лет и в течение двух недель после инъекции.

"Несмотря на редкость этих побочных эффектов, изменение инструкций (в отношении использования препарата - ред.) является важным", - сказала Мария Иисус Ламас, директор испанского регулятора лекарственных средств.