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В Испании прививки вакциной AstraZeneca будут делать лишь людям старше 60 лет

Автор: Андрей Василюк

Испания будет использовать вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca только для людей старше 60 лет. Такое решение было принято после того, как европейские и британские регуляторы обнаружили потенциальную связь между препаратом и редкими случаями возникновения тромбов в мозгу.

Об этом заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас на пресс-конференции 7 апреля поздно вечером, передает Reuters.

"Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня вакцинированными препаратом AstraZeneca будут только люди старше 60 лет", - заявила Дариас.

При этом она добавила, что в четверг будет принято решение о введении второй дозы вакцины людям, которые уже получили первую.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что имеет сообщение о 169 случаях тромбоза из 34 миллионов доз, введенных людям в Европе. Чаще всего такие случаи наблюдались у женщин до 60 лет и в течение двух недель после инъекции.

"Несмотря на редкость этих побочных эффектов, изменение инструкций (в отношении использования препарата - ред.) является важным", - сказала Мария Иисус Ламас, директор испанского регулятора лекарственных средств.

Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам обнаружил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.

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