В Іспанії щеплення вакциною AstraZeneca робитимуть лише людям старше 60 років

"Стратегія вакцинації змінюється, і відзавтра вакцинованими препаратом AstraZeneca будуть лише люди старше 60 років", - заявила Даріас.

При цьому вона додала, що в четвер буде прийнято рішення щодо введення другої дози вакцини людям, які вже отримали першу.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що має повідомлення про 169 випадків тромбозу із 34 мільйонів доз, введених людям в Європі. Найчастіше такі випадки спостерігалися у жінок до 60 років та протягом двох тижнів після ін’єкції.

"Попри рідкість цих побічних ефектів, зміна інструкцій (щодо використання препарату - ред.) є важливою", - сказала Марія Ісус Ламас, директор іспанського регулятора лікарських засобів.