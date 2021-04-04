В Испании определился победитель прошлогоднего Кубка по футболу. Его откладывали из-за COVID

Сегодня состоялся прошлогодний финал Кубка Испании по футболу. Победителем турнира стал "Реал Сосьедад", который в решающем матче обыграл "Атлетик" из Бильбао.

Финальный матч был отложен на этот год из-за пандемии коронавируса.

В первом тайме команды голами не отмечались. А во второй половине встречи решающий гол футболисты "Сосьедада" забили из пенальти - отличился Микель Орсабаль.

Отметим, изначально финал Кубка Испании 2019/20 должен был проходить в 18 апреля 2020 года, но из-за COVID-19 его перенесли на этот год.

Для "Атлетика" это был четвертый финал в 21 веке, трижды в финале баски встречались с "Барселоной". А вот для "Сосьедада" это стал первый титул за последние 30 лет.

