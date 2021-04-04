В Іспанії визначився переможець торішнього Кубка з футболу. Його відкладали через COVID
Сьогодні відбувся торішній фінал Кубка Іспанії з футболу. Переможцем турніру став "Реал Сосьєдад", який у вирішальному матчі обіграв "Атлетик" з Більбао.
Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.
Фінальний матч був відкладений на цей рік через пандемію коронавируса.
У першому таймі команди голами не зазначалися. А в другій половині зустрічі вирішальний гол футболісти "Сосьєдаду" забили з пенальті - відзначився Мікель Орсабаль.
Відзначимо, спочатку фінал Кубка Іспанії 2019/20 мав проходити в 18 квітня 2020 року, але через COVID-19 його перенесли на цей рік.
Для "Атлетика" це був четвертий фінал в 21 столітті, тричі в фіналі баски зустрічалися з "Барселоною". А ось для "Сосьєдаду" це став перший титул за останні 30 років.
Нагадаємо, в минулому році "Барселона" і "Реал" вилетіли з Кубка Іспанії в один день вперше за 65 років.
Також РБК-Україна писало, що форвард "Барселони" Ліонель Мессі став рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів. На рахунку аргентинця 768 матчів за каталонську команду.