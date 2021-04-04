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В Іспанії визначився переможець торішнього Кубка з футболу. Його відкладали через COVID

Новость на русском → Севилья, Неділя 04 квітня 2021 00:31
В Іспанії визначився переможець торішнього Кубка з футболу. Його відкладали через COVID Фото: "Реал Сосьєдад" став володарем Кубка Іспанії 2019/2020 (twitter.com/rfef)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні відбувся торішній фінал Кубка Іспанії з футболу. Переможцем турніру став "Реал Сосьєдад", який у вирішальному матчі обіграв "Атлетик" з Більбао.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Фінальний матч був відкладений на цей рік через пандемію коронавируса.

У першому таймі команди голами не зазначалися. А в другій половині зустрічі вирішальний гол футболісти "Сосьєдаду" забили з пенальті - відзначився Мікель Орсабаль.

Відзначимо, спочатку фінал Кубка Іспанії 2019/20 мав проходити в 18 квітня 2020 року, але через COVID-19 його перенесли на цей рік.

Для "Атлетика" це був четвертий фінал в 21 столітті, тричі в фіналі баски зустрічалися з "Барселоною". А ось для "Сосьєдаду" це став перший титул за останні 30 років.


Нагадаємо, в минулому році "Барселона" і "Реал" вилетіли з Кубка Іспанії в один день вперше за 65 років.

Також РБК-Україна писало, що форвард "Барселони" Ліонель Мессі став рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів. На рахунку аргентинця 768 матчів за каталонську команду.

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