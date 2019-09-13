В Испании из-за непогоды погибли три человека

В Испании из-за проливных дождей, которые обрушились на юго-восток страны, погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, в городе Альмерия, 13 сентября, мужчина погиб в автомобиле во время проезда в тоннеле.

В городской администрации сообщили, что туннель буквально за несколько минут был наводнен огромным количеством воды. В автомобиле, который оказался в ловушке, находились трое людей. Полицейскому удалось спасти двух человек из транспортного средства, однако третий человек погиб.

Накануне также в автомобиле погибли 61-летний мужчина и его 51-летняя сестра. Трагедия произошла на автодороге в городе Каудете, что в 100 километрах на юг от Валенсии.

Спасатели ведомства по чрезвычайным ситуациям региона Мурсия сообщили, что спасли 144 человека из автомобилей и затопленных домов. По меньшей мере, одного человека спасли с помощью вертолета с крыши затопленного дома.

Метеорологи отмечают, что непогода в отдельных районах Испании - худшая с начала наблюдений в 1917 году. В регионе временно закрыли большое количество школ. По сообщению испанского оператора аэропортов, аэропорты в городах Альмерия и Мурсия были закрыты из-за непогоды.

Напомним, рее РБК-Украина сообщало, что 27 августа испанским городом Малага прошел сильный торнадо, который задел электрическую опору, вызвав искры. Кроме того, 26 августа Испания страдала от штормов, в стране зарегистрировали около 10 тыс. ударов молнии.

Также в июле наводнение постигла индийские штаты Ассам и Бихар, в результате непогоды погибли более 200 человек. Тогда стихия затронула около 8,1 млн жителей региона в 12 округах.