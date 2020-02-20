В Испании нашли подземную табачную фабрику, полиция спасла украинцев

В Испании полиция спасла шестерых граждан Украины и Литвы, которые едва не задохнулись на подземной ферме по выращиванию каннабиса и фабрике по производству поддельных табачных изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гражданской гвардии Испании.

Сообщается, что полиция нашла скрытую фабрику на юге Испании после ареста организаторов незаконного производства.

"Фабрика находилась на 4 метра ниже уровня земли и там было установлено оборудование, способное производить до 3500 сигарет в час", - говорится в сообщении.

Испанская полиция, которая действовала вместе с Интерполом в ходе спецоперации под названием "Ганнибал", конфисковала 153 000 пачек сигарет, свыше 17 тонн рулонного табака, 20 кг гашиша и 144 кг марихуаны.

Отметим, что двенадцать британцев, подозреваемых в организации производства, были арестованы и находятся под стражей.

Шесть рабочих были освобождены в ожидании результатов расследования.

Напомним, испанские силовики задержали граждан Украины, России и Латвии, которые организовали подпольный табачный бизнес. Группировка занималась производством и сбытом сигарет под известными торговыми брендами. Подпольная фабрика находилась в городе Седелья, что в провинции Малага.

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