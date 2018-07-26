В Испании налоговая служба утвердила сделку, освобождающую Роналду от тюрьмы

Новости Общество 26.07.2018 - 17:03
Фото: Криштиану Роналду (realmadrid.com)
Фото: Криштиану Роналду (realmadrid.com)

Роналду должен будет выплатить почти 19 млн евро штрафа

В Испании Налоговое агентство одобрило заключение сделки с футболистом Криштиану Роналду, согласно которой он обязуется уплатить почти 19 млн евро штрафа. Об этом сообщает агентство EFE.

По информации источников агентства, футболиста, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, приговорят к двум годам лишения свободы, однако в тюрьму спортсмен не отправится. Ведь сделка предусматривает, что Роналду назначат лишь условный срок в обмен на его признание себя виновным в четырех случаях уклонения от уплаты налога и выплату штрафа.

Напомним, как писало РБК-Украина в июне, Роналду заключил соглашение с властями Испании, согласившись признать себя виновным и выплатить штраф.

Прокуратура Испании подала в суд на Роналду, обвинив его в неуплате налогов с 2011 по 2014 год.

Следствие установило, что футболист скрывал свои доходы от рекламы с помощью счетов в офшорах.

Изначально прокуроры требовали, чтобы он заплатил 28 млн евро, в которые входили сокрытые от налогов 15 млн плюс штрафы и пеня.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года спортсмен отказался идти на такую сделку.

Экс-лидер Каталонии Пучдемон вернется из Германии в Бельгию В Испании экс-короля подозревают в коррупции
Теги:  Роналду,  Испания,  Налоги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС