В Испании налоговая служба утвердила сделку, освобождающую Роналду от тюрьмы

Роналду должен будет выплатить почти 19 млн евро штрафа

В Испании Налоговое агентство одобрило заключение сделки с футболистом Криштиану Роналду, согласно которой он обязуется уплатить почти 19 млн евро штрафа. Об этом сообщает агентство EFE.

По информации источников агентства, футболиста, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, приговорят к двум годам лишения свободы, однако в тюрьму спортсмен не отправится. Ведь сделка предусматривает, что Роналду назначат лишь условный срок в обмен на его признание себя виновным в четырех случаях уклонения от уплаты налога и выплату штрафа.

Напомним, как писало РБК-Украина в июне, Роналду заключил соглашение с властями Испании, согласившись признать себя виновным и выплатить штраф.

Прокуратура Испании подала в суд на Роналду, обвинив его в неуплате налогов с 2011 по 2014 год.

Следствие установило, что футболист скрывал свои доходы от рекламы с помощью счетов в офшорах.

Изначально прокуроры требовали, чтобы он заплатил 28 млн евро, в которые входили сокрытые от налогов 15 млн плюс штрафы и пеня.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года спортсмен отказался идти на такую сделку.