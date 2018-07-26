В Іспанії податкова служба затвердила угоду, що звільняє Роналду від в'язниці

Роналду повинен буде виплатити майже 19 млн євро штрафу

В Іспанії Податкове агентство схвалило укладення угоди з футболістом Кріштіану Роналду, згідно з якою він зобов'язується сплатити майже 19 млн євро штрафу. Про це повідомляє агентство EFE.

За інформацією джерел агентства, футболіста, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків, засудять до двох років позбавлення волі, однак у в'язницю спортсмен не відправиться. Адже угода передбачає, що Роналду призначать лише умовний термін в обмін на його визнання себе винним у чотирьох епізодах ухиляння від сплати податків і виплату штрафу.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у червні, Роналду уклав угоду з владою Іспанії, погодившись визнати себе винним і виплатити штраф.

Прокуратура Іспанії подала в суд на Роналду, звинувативши його в несплаті податків з 2011 по 2014 рік.

Слідство встановило, що футболіст приховував свої доходи від реклами за допомогою рахунків в офшорах.

Спочатку прокурори вимагали, щоб він заплатив 28 млн євро, в які входили приховані від податків 15 млн плюс штрафи і пеня.

Варто відзначити, що в жовтні минулого року спортсмен відмовився йти на таку угоду.