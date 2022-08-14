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В Испании на музыкальном фестивале обрушилась сцена: десятки раненых, есть погибший

Фото: в Испании на музыкальном фестивале обрушилась сцена (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Один человек погиб и десятки посетителей получили ранения в результате обрушения главной сцены на фестивале Medusa Festival танцевальной музыки недалеко от испанского города Валенсия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мероприятия.

По данным региональных органов здравоохранения, в субботу днем ​​32 человека были доставлены в больницу, еще один человек погиб. Организаторы заявили, что отменяют остальную часть фестиваля из соображений безопасности участников.

Национальное метеорологическое агентство AEMET сообщило, что в регионе были зарегистрированы порывы ветра скоростью до 82 км/ч.

Ранее мы писали, что Испания запустила пилотный проект по экспорту зерновых из Украины по железной дороге. Компания Renfe Mercancías отправила поезд с 25 контейнерами со специальными мешками для перевозки зерна.

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Испания