В Испании на музыкальном фестивале обрушилась сцена: десятки раненых, есть погибший

Один человек погиб и десятки посетителей получили ранения в результате обрушения главной сцены на фестивале Medusa Festival танцевальной музыки недалеко от испанского города Валенсия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мероприятия.

По данным региональных органов здравоохранения, в субботу днем ​​32 человека были доставлены в больницу, еще один человек погиб. Организаторы заявили, что отменяют остальную часть фестиваля из соображений безопасности участников.

Национальное метеорологическое агентство AEMET сообщило, что в регионе были зарегистрированы порывы ветра скоростью до 82 км/ч.