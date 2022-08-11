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Испания начала пилотный проект по экспорту зерна из Украины: в чем особенность

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Мадрид, Четверг 11 августа 2022 17:06
Испания начала пилотный проект по экспорту зерна из Украины: в чем особенность Фото: Испания отправила 25 вагонов за украинским зерном (mitma.gob.es)
Автор: Артем Горовенко

Испания запустила пилотный проект по экспорту зерновых из Украины по железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство транспорта Испании.

Сообщается, что компания Renfe Mercancías отправила поезд с 25 контейнерами со специальными мешками для перевозки зерна. Ожидается, что он будет загружаться в польском Хелме и вернется в начале сентября.

Испанская сторона планирует вывезти по железной дороге 600 тонн украинской кукурузы. Проект призван показать целесообразность альтернативного способа доставки зерновых из Украины.

Напомним, в начале августа впервые с начала полномасштабной войны заработал морской экспорт аграрной продукции из Украины. Посредниками между Киевом и Москвой и сторонами соглашения выступили ООН и Турция.

Президент Владимир Зеленский считает, что это предотвратит мировой продовольственный кризис.

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