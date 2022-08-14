В Іспанії на музичному фестивалі обвалилася сцена: десятки поранених, є загиблий

Одна людина загинула і десятки відвідувачів отримали поранення в результаті обвалення головної сцени на фестивалі Medusa Festival танцювальної музики недалеко від іспанського міста Валенсія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook захід.
За даними регіональних органів охорони здоров'я, в суботу вдень 32 людини були доставлені в лікарню, ще одна людина загинула. Організатори заявили, що скасовують решту фестивалю з міркувань безпеки учасників.
Національне метеорологічне агентство AEMET повідомило, що в регіоні були зареєстровані пориви вітру швидкістю до 82 км/год.
Раніше ми писали, що Іспанія запустила пілотний проект з експорту зернових з України залізницею. Компанія Renfe Mercancías відправила поїзд з 25 контейнерами зі спеціальними мішками для перевезення зерна.
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